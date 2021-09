Il gip Miranda ha firmato l’ordine di arresto ai domiciliari per Luigi Cesaro.

Venerdì mattina, sono stati i carabineri a notificare la misura cautelare per l’accusa di concorso esterno in associazione camorristica. Ora la misura è stata trasmessa al Senato, che dovrà riunirsi per valutare il nodo autorizzazione a procedere.