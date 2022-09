AL VOTO TRA UNA SETTIMANA. ULTIMI COLPI DI CAMPAGNA ELETTORALE

Manca esattamente una settimana all’appuntamento con il voto per le Politiche del 25 Settembre: gli ultimi 7 giorni di una campagna elettorale che non ha infiammato i territori della Campania, vuoi per la mancanza di un vero dibattito, vuoi per un confronto che si è spostato tutto sul livello nazionale, coinvolgendo direttamente i leader dei partiti. Manca davvero poco per gli ultimi colpi di campagna elettorale che ruotano, adesso, attorno a due eventi, almeno per quanto riguarda la Campania: la visita a Caserta della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in programma domenica 18 Settembre, l’incontro a Napoli tra il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ed il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, in programma lunedi’ 19 Settembre. Poi ci sarà spazio solo ed esclusivamente per i candidati e le candidate dei territori con le ultime iniziative pubbliche e la corsa finale verso il voto di domenica 25 Settembre.

Share on: WhatsApp