PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “PORTI DECISIVI PER OCCUPAZIONE E SVILUPPO”

“Investire nei porti vuol dire investire in infrastrutture decisive per l’occupazione, per lo sviluppo dei territori e per il futuro di tante ragazze e ragazzi nel nostro Paese. In questi anni e’ stato fatto tanto e ci impegniamo a continuare a sostenere i programmi di crescita in Italia e in Campania. Ci sono interventi in atto a Salerno che cambieranno il destino di questo porto per i prossimi cinquant’anni”.

A dirlo il deputato Pd Piero De Luca, candidato alla Camera dei Deputati, Collegio Plurinominale Salerno- Avellino, nel corso di un incontro questa mattina a Salerno con Agostino Gallozzi – Presidente Salerno Container.

“Partendo dalle infrastrutture. Si e’ lavorato per realizzare cose inimmaginabili per Salerno, come l’escavo dei fondali, la stazione marittima, l’allungamento del molo. Oggi arrivano migliaia di turisti che sbarcano in pieno centro cittadino. Si sta quasi completando anche Porta Ovest che sara’ l’opera decisiva per il porto di Salerno per i prossimi cinquant’anni.

Salerno e’ l’unica citta’ d’Italia dove si fanno le cose in modo concreto. Penso anche a Piazza della Liberta’ e al suo parcheggio con 700 posti auto, non una foto da cartolina ma una realta’ che ha cambiato il volto della citta’. Noi stiamo lavorando giorno e notte perche’ tutto quello che e’ in programma oggi, si possa realizzare, come Porta Ovest e l’aeroporto che a sua volta cambiera’ la vita di questo territorio. Anche qui il cronoprogramma dei lavori viene rispettato senza ritardi. Stiamo lavorando per cambiare i prossimi decenni con progetti concreti.

Penso alle Zes e agli investimenti che abbiamo assicurato per le aree industriali del Mezzogiorno. Noi ci presentiamo qui in nome delle cose gia’ realizzate. Dall’altra parche c’e’ chi si candida a governare il Paese e questo Sud senza aver fatto nulla per il proprio territorio. Hanno solo lavorato contro, anche quando

abbiamo dovuto difendere miliardi del Pnrr per investire in particolare nei porti. Noi ci presentiamo per continuare l’opera di rilancio di questo porto e di tutte quelle infrastrutture che servono ad assicurare nei prossimi anni lo sviluppo del Paese e del Mezzogiorno”.

Share on: WhatsApp