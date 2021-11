ALBA FUTURA: IL 19 NOVEMBRE INCONTRO SU PNRR E FONDI PER LA SANITA’ TERRITORIALE

L’associazione Alba Futura in campo per garantire l’opportunità di utilizzare i fondi del PNRR anche per il miglioramento delle condizioni della medicina territoriale, soprattutto nelle aree interne della Campania ed, in modo particolare, dell’Irpinia. Ecco allora l’appuntamento organizzato da Popolo e Territorio in collaborazione con Alba Futura, per il 19 Novembre, nell’aula Consiliare di Conza della Campania (Avellino).

P.N.R.R.: Quali opportunità per le aree interne? Si parlerà di investimenti nella medicina territoriale nell’appuntamento previsto presso la Sala Consiliare di Conza della Campania (AV), venerdì 19 novembre alle ore 18.00.

All’incontro prenderanno parte Americo D’Onofrio, Michele Miele, Fabio Di Biasi, Saverio Genua, Armando Pirone, Filomena Del Gaizo, Antonello Cerrato, Pino Rosato, Carlo Iannace, Vincenzo Alaia, Luigi Ciccone.