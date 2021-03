ALDO PATRICIELLO (FORZA ITALIA): “8 MARZO, ABBATTERE OGNI OSTACOLO PER PIENA EMANCIPAZIONE”

“Abbattere ogni ostacolo che separa le donne dalla loro piena emancipazione. È questo il presupposto fondamentale per costruire un’Europa più giusta e solidale. Celebrare l’8 marzo non deve essere un semplice esercizio retorico, ma l’occasione per riflettere seriamente sul ruolo che la donna riveste nella società di oggi, sull’importanza di proseguire lungo la strada della piena e completa parità di genere. Il Parlamento europeo continuerà a battersi affinché sia bandita ogni forma di discriminazione e affinché la lotta contro la violenza di genere sia una priorità in ogni Stato della “

Così Aldo Patriciello, europarlamentare e membro del Gruppo Ppe al Parlamento europeo, nel giorno delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna.