ALICOST, 25 ANNI DI COLLEGAMENTI MARITTIMI. LE NOVITA’ 2022 PROCIDA, SORRENTO ED ISOLE EOLIE

Alicost, azienda leader nel settore dei collegamenti marittimi, spegne le sue 25 candeline di attività e per farlo annuncia una serie di nuovi collegamenti che interesseranno, soprattutto, la Provincia di Salerno, Fabio Gentile, Amministratore Delegato di Alicost, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta all’interno della Stazione Marittima di Salerno, alla presenza del Consigliere Regionale Luca Cascone, del Presidente della Provincia Michele Strianese, dell’Assessore Comunale di Salerno Alessandro Ferrara, del Sindaco di Sapri Antonio Gentile e del Presidente del Terminal Napoli Sen. Salvatore Lauro, ha annunciato i nuovi collegamenti da Salerno per Sorrento e per Procida e da Sapri – con ritorno in giornata – per le Isole Eolie. “Continuiamo ad investire e crediamo nella ripresa dopo due anni di stop per il Covid”, ha evidenziato Fabio Gentile, “e puntiamo a trasformare il Porto di Salerno in un grande punto di smistamento per i turisti provenienti da tutta Italia”. “Prepariamoci ad una grande rivoluzione”, ha sottolineato il Senatore Salvatore Lauro, “perchè in tutto il mondo sono già pronte le navi da Crociera da 300 metri ed anche perchè, a breve, arriveranno mezzi marittimi per il trasporto passeggeri in grado di raggiungere la velocità di 180 km orari. Dobbiamo farci trovare pronti”. La Regione Campania, rappresentata dal Presidente della Commissione Trasporti e Lavori Pubblici Luca Cascone, ha già risposto alla sfida del futuro: “Ascoltiamo le esigenze degli imprenditori del settore del trasporto marittimo come già fatto negli anni passati. L’adeguamento delle infrastrutture portuali, in parte già avviato e concluso, deve essere, in Campania, diretto a rispondere ai cambiamenti dei mercati. Non possiamo, come spesso detto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, perdere questa sfida che significa crescita economica ed aumento del numero degli occupati in un settore strategico come quello vasto dell’accoglienza turistica”.

