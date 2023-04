ANCE AIES SALERNO: FABIO NAPOLI SARA’ IL PRESIDENTE AD INTERIM NEL SOLCO DI ENZO RUSSO

L’Assemblea dei Soci dell’Ance Aies, la struttura che raccoglie il mondo dei costruttori della Provincia di Salerno, nel corso della riunione di ieri ha ratificato la nomina di Fabio Napoli come Presidente ad Interim dopo la scomparsa del Presidente Enzo Russo. Napoli, dunque, guiderà l’Associazione nei prossimi mesi, in vista del nuovo appuntamento con le urne, che non dovrebbe essere molto lontano.

Già Vice Presidente per 7 anni, Napoli è stato indicato all’unanimità come Presidente ad Interim dell’Ance Aies di Salerno, con un importante attestato di stima da parte di tutti i soci dell’associazione.