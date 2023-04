PONTECAGNANO FAIANO, COMUNALI 2023. FINIRA’ TUTTO AL PRIMO TURNO?

E’ molto probabile che la sfida tra Giuseppe Bisogno e Giuseppe Lanzara si chiuderà al primo turno, senza la necessità di ricorrere al ballottaggio per scegliere il nuovo sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano. I numeri e le forze in campo sembrano indicare questa soluzione perchè, salvo che il Movimento 5 Stelle non ottenga un risultato clamoroso, la partita si chiuderà già nel pomeriggio del 15 Maggio, quando inizierà la scrutinio per il primo turno delle amministrative. Le comunali di Pontecagnano Faiano assomigliano molto ad un referendum sul lavoro portato avanti dall’attuale amministrazione comunale e sulle proposte alternative presentate dalla ampia coalizione che sostiene la candidatura a sindaco dell’imprenditore Giuseppe Bisogno. Forse, sarà questione di poche centinaia di voti ma la campagna elettorale per le Comunali 2023 di Pontecagnano Faiano sembra destinata a chiudersi al primo turno.

