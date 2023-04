SCAFATI. IL VICE MINISTRO CIRIELLI SCENDE IN CAMPO PER LA CANDIDATURA DI CRISTOFORO SALVATI

Edmondo Cirielli sarà a Scafati, il prossimo 22 Aprile, per sostenere la candidatura alla carica di Sindaco di Cristoforo Salvati, primo cittadino fino a febbraio, prima di essere sfiduciato da un pezzo della sua stessa maggioranza. L’appuntamento è per sabato 22 Aprile, a partire dalle 10:30, a Scafati, nei pressi del Garden Bar. A darne l’annuncio è lo stesso Salvati.

“Possiamo avere un unico filo conduttore con il Governo. Scafati ha la possibilità di avere interlocutori attenti e diretti per la sua crescita e questa grandissima opportunità per la città non va sprecata.

???????????????????????????? ????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????? ????????????????????????, ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???? ???????????? ????????????????????????????????????.

L’appuntamento è per sabato 22 aprile alle ore 10:30 al Garden Bar di Scafati. Tutta la cittadinanza è invitata!”