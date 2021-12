Davide Crippa, da sempre vicinissimo a Luigi Di Maio, è stato rieletto Capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, annullando i progetti di Giuseppe Conte che per il ruolo a Montecitorio, aveva proposto i nomi dell’ex ministro Bonafede e di un altra ex componente del suo Governo come Lucia Azzolina. Per Conte, dunque, l’ennesimo boccone amaro da ingoiare nella gestione politica del Movimento 5 Stelle che si sta dimostrando molto piu’ complicato del previsto.

