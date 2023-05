ANDREA VOLPE: “19 BANDIERE BLU IN CAMPANIA, TRAGUARDO IMPORTANTE PER AMBIENTE E TURISMO”

“Sono 19 le Bandiere Blu che ,quest’estate, sventoleranno sulle coste della nostra amata Campania. Un risultato straordinario, da difendere e potenziare con tutte le nostre forze e con il massimo impegno per il turismo e soprattutto per l’ambiente.”

Queste le parole del consigliere regionale Andrea Volpe del gruppo consiliare PSI – Campania libera – Noi Campani

Complimenti agli amministratori che, da anni ormai, lavorano perché questi traguardi crescano portando sempre più in alto il nostro territorio. Dal canto nostro non possiamo che ribadire l’impegno della Regione per il ciclo di depurazione delle acque sul quale portiamo avanti investimenti sempre più importanti. Su questo mi sento di ringraziare il Presidente De Luca per la grande attenzione al tema e il vice presidente Fulvio Bonavitacola che ha incentrato una parte importante del suo mandato, e se pur consapevoli dell’enorme lavoro ancora da fare, i risultati raggiunti sono straordinari”.