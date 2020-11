Il Consigliere Regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe lancia la corsa per l’ultima fase della campagna di tesseramento del partito sul territorio della Provincia di Salerno, sottolineando come il PSI, pur essendo uno dei partiti piu’ antichi per nascita, sia riuscito ad effettuare un ringiovanimento di tutta la classe dirigente.

