ANDREA VOLPE (PSI): “A BRACIGLIANO, LA TERRA DELLE CILIGIE PER SOSTENERE IL MARCHIO IGP”

Il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe prosegue il suo tour in Provincia di Salerno. Questa mattina tappa nella Valle dell’Irno ed in modo particolare a Bracigliano per sostenere il riconoscimento IGP per le Ciliegie prodotte in zona.

“Bracigliano è la terra delle ciliegie, un grande patrimonio che viaggia verso il riconoscimento del marchio Igp. Con l’assessore Giovanni Cardaropoli questa mattina abbiamo rivisto tanti amici e siamo stati in diverse aziende agricole del territorio.

Abbiamo continuato il nostro tour visitando anche alcune strutture ricettive. Il mondo degli eventi, del wedding e della ristorazione è quello che, dopo un anno di pandemia, soffre maggiormente. Ieri in Consiglio regionale abbiamo approvato una mozione per sollecitare il governo alla riapertura delle cerimonie. Ci sono molte problematiche da risolvere, possibilità su cui riflettere per andare avanti insieme e tornare a “respirare”.