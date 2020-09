ANGRI, COMUNALI 2020. SONO 5 I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Per le Comunali 2020 ad Angri ci saranno, in campo, ben 5 candidati alla carica di sindaco che si contendono la guida del centro dell’agro per i prossimi 5 anni. Ecco tutti i nomi degli aspiranti sindaci.

Cosimo Ferraioli sostenuto da Ferraioli Sindaco, Grande Angri, Noi con Cosimo Sindaco, Scuola al Centro, Uniti per Angri

Pasquale Mauri sostenuto da Pasquale Mauri Sindaco, Angri Rinasce, Battiti per Angri, Partito Democratico, Progressisti Angresi, Riformisti Angri.

Alberto Milo sostenuto da Alberto Milo Sindaco, Popolari Angresi, Generazione Futuro Riformisti per Angri, Fratelli di Angri.

Eugenio Lato sostenuto da Fronte Civile

Giuseppe Iozzino sostenuto da Movimento 5 stelle.