ANGRI. NASCE IL COMITATO CAMBIAMO: COORDINATORE COSIMO RISPOLI

Arriva anche nell’agro, ed in modo particolare nel Comune di Angri che andrà al voto per le comunali nella prossima primavera, Cambiamo, il movimento del Governatore della Liguria Giovanni Toti. Il Coordinatore Provinciale Luigi Cerruti ha nominato Coordinatore per il Comune di Angri Cosimo Rispoli.

Giorno dopo giorno, comune dopo comune, Cambiamo sta allargando il proprio ambito di azione su tutto il territorio della Provincia di Salerno, confermando la necessità degli elettori di avere un contenitore politico di centro destra che abbia, insieme, i valori del territorio e della politica chiara e moderata.

Nei prossimi giorni ci saranno altre importante novità per Cambiamo: dalla nomina del Coordinamento Regionale in Campania, molto attesa per il dibattito legato alle elezioni Regionali, fino alla creazione dei comitati in altri importanti comuni a cominciare da quello di Salerno.