LUISA MAIURI (FDI): “ELISOCCORSO, ENNESIMO SCIPPO ALLA SANITA’ DEL CILENTO”

“Sanità ,ennesimo scippo al Cilento!

Apprendiamo ora che dal 23 gennaio ,il servizio di elisoccorso, decisivo per i codici rossi, che serviva Salerno, il Cilento e l’Avellinese ,è stato trasferito da Pontecagnano a Napoli presso l’Ospedale del Mare per coprire le emergenze su Capri e Ischia.”Lo dichiara LUISA MAIURI, dirigente nazionale di FDI e vice sindaco di Castellabate.

Ancora un gravissimo scippo ai danni del territorio Cilentano già martorizzato dall’ineguatezza e assenza di servizi e assistenza sanitaria.

E nel mentre il Governatore De Luca si auto esalta e si compiace per la fine del commissariamento della sanità campana, si compie quest’altra scelta scellerata che ci priva anche di questo servizio di pronto intervento , unica speranza per coloro che si trovano in pericolo di vita.

