ANNUNZIATA BATTE PRETE, CASCONE E MESSINEO PER L’AUTORITA’ PORTUALE UNICA

Andrea Annunziata torna alla guida dell’Autorità Portuale, questa volta unica per Salerno, Napoli e Castellamare di Stabia: e, da quanto si apprende in via riservata, la lettera firmata dal Ministro dei Trasporti De Micheli sarebbe già partita per la nomina dell’ex parlamentare e sottosegretario ai trasporti. Annunziata, dunque, batte tutti e si riposiziona in un ruolo strategico ed importantissimo per i prossimi anni: la gestione del sistema portuale della Campania. Bocciate le altre domande giunte al Ministero dei Trasporti, a cominciare da quella di Andrea Prete (che puntava sul sostegno del Governatore della Campania De Luca) come anche quella di Francesco Messineo, attuale Segretario Generale dell’Autorità Portuale unica, il cui nome era stato sostenuto dal senatore del Movimento 5 Stelle Andrea Cioffi. Fuori dai giochi anche l’attuale Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone, il cui nome era circolato per alcuni giorni negli ambienti del centro sinistra. Per Andrea Annunziata si tratta di un ritorno al passato: un ruolo già ricoperto dopo l’esperienza maturata al Governo, oggi un incarico prestigioso per il futuro della portualità in Campania.

