ANTONELLO CERRATO: “NEL SUD E IN CAMPANIA CENTRO SINISTRA NON PUO’ FARE A MENO DI DE LUCA”

In una lunga intervista rilasciata al portale on line Orticalab.it, Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità del Comune di Montoro, candidato alle ultime regionale del 2020 con Italia Viva nella coalizione a sostegno della candidatura di De Luca, sottolinea quanto sia fondamentale il ruolo dell’attuale Presidente della Regione nel contesto meridionale e campano del centro sinistra.

“Vincenzo De Luca” sottolinea Antonello Cerrato “è il principale riferimento del Pd e del Centrosinistra nel Mezzogiorno e chi teorizza la sua fine alla luce di quanto accaduto nelle urne lo scorso 25 settembre commette, dal mio punto di vista, un enorme errore. E’ vero, piuttosto, che nel corso di questi anni il governatore è stato spesso avversato dal Nazareno, è vero che De Luca non ha mai risparmiato critiche anche aspre ai gruppi dirigenti del suo partito, denunciando le medesime patologie che oggi tutti riconoscono. Ed è altrettanto vero che nelle vesti di governatore si è fatto carico, spesso in solitudine, di battaglie fondamentali a difesa di tutto il Mezzogiorno, penso all’autonomia differenziata come alla spesa storica, è vero che in pochi anni ha ottenuto risultati straordinari sul piano dell’equilibrio finanziario regionale, sulla riorganizzazione del sistema sanitario, sulla programmazione europea, sulla riorganizzazione dei servizi. Di De Luca il Pd e il Centrosinistra non possono fare a meno. Non solo in Campania”