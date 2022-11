AZIONE. MARA CARFAGNA O MARIA STELLA GELMINI ? DUE DONNE PER LA PRESIDENZA DEL PARTITO

Si terrà il prossimo 19 Novembre, a Napoli, l’assemblea nazionale di Azione, il partito di Carlo Calenda, che punta ad un radicamento territoriale e che, in occasione dell’evento in programma nel capoluogo partenopeo, dovrà anche eleggere il Presidente del partito. In corsa, per il prestigioso incarico, ci sono due donne, entrambe provenienti da una lunga esperienza con Forza Italia ma anche da ruoli di governo con Mario Draghi: da un lato c’è Mara Carfagna, già Ministro per il Sud prima delle elezioni dello scorso 25 Settembre, dall’altro c’è un altro ex Ministro del Governo Draghi, Maria Stella Gelmini. Per Mara Carfagna sarà un primo confronto con la base del nuovo partito, Azione appunto, dopo la veloce campagna elettorale per le ultime elezioni politiche.

