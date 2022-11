FRANCO ALFIERI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI: “VOGLIO ALMENO IL 71%, COME STRIANESE NEL 2018”

E’ un Franco Alfieri carico e determinato quello che, nella mattinata di martedi’, all’interno della sede provinciale del Partito Democratico, ha tenuto un incontro con tutti i consiglieri provinciali di maggioranza. Rientrato, almeno per il momento, anche il piccolo intoppo con i consiglieri di Uniti per la Provincia (Clemente e Palladino, presenti entrambi all’incontro), il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per il centro sinistra ha voluto sottolineare come l’obiettivo, il prossimo 20 Novembre, non sia solo vincere ma ottenere una percentuale identica, se non superiore, a quella con la quale il 31 Ottobre del 2018 vinse le Provinciali l’oramai ex Presidente Michele Strianese. “Voglio almeno il 71%”, ha chiesto Alfieri a tutti i consiglieri provinciali, indicando come asticella un risultato superiore a quello di Strianese. Non mancano, comunque, in casa Pd le preoccupazioni, legate anche all’affluenza, che nel 2018 fece registrare la mancanza, tra consiglieri e sindaci, di oltre 500 unità rispetto al numero degli aventi diritto.

