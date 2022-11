SALTA LA VISITA A NOVEMBRE DI GIUSEPPE CONTE IN PROVINCIA DI SALERNO: TUTTO RINVIATO A GENNAIO

Non ci sarà, almeno fino a gennaio del 2023, nessun incontro, in Provincia di Salerno, con il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il leader del M5S, per ragioni di carattere organizzativo, ha rinviato tutto al prossimo anno, quando il quadro politico, anche delle alleanze, dovrebbe essere piu’ chiaro. Rinviate, dunque, anche le nuove adesioni al partito di Giuseppe Conte di cui tanto si era parlato, nelle ultime settimane, mentre entro la fine dell’anno potrebbe arrivare la decisione sul primo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle in Provincia di Salerno: la decisione è stata sospesa su tutto il territorio nazionale, dove, al momento, sono in carica solo i Coordinatori Regionali.

Share on: WhatsApp