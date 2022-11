CONSIGLIO REGIONALE. A RISCHIO GRUPPO IMPEGNO CIVICO: CONSIGLIERI VERSO ALTRI PARTITI

Il Gruppo Impegno Civico in Consiglio Regionale, nato dopo la creazione del partito da parte di Luigi Di Maio, adesso è a rischio sopravvivenza per le regole previste nello Statuto del Consiglio Regionale della Campania: per i gruppi non riconosciuti a livello nazionale, il caso di specie di Impegno Civico, è necessario raggiungere almeno il numero di 5 componenti. E, secondo le notizie che arrivano dall’interno del Consiglio Regionale, i tre componenti del Gruppo si stanno già guardando intorno per un riposizionamento politico: non è da escludere che Valeria Ciarambino possa aderire al Partito Democratico, considerato che da tempo è vicina alle posizioni del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Per gli altri due consiglieri, invece, il futuro sembra segnato tra Forza Italia ed Azione che si contendono il passaggio di Luigi Cirillo e Salvatore Aversano.

