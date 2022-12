ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE-IV): “FINANZIARIA DELUDENTE, SCARSA ATTENZIONE PER I GIOVANI”

Dopo il lungo tour de force in aula per l’approvazione, alla Camera dei Deputati, della Legge Finanziaria, Antonio D’Alessio, deputato di Azione-Italia Viva, parla di una “finanziaria deludente per molti aspetti” e che “ha completamente dimenticato il mondo dei giovani”.

“È stata,” sottolinea D’Alessio, anche a giudizio di chi è più esperto di me, una finanziaria anomala per i ritardi e le macroscopiche forzature procedurali che hanno palesato problemi interni alla maggioranza e scarsa attenzione per i diritti delle minoranze. Nel merito è una finanziaria deludente sotto molti aspetti. Tante promesse disattese. Non che fosse semplice, sia chiaro, però dopo una campagna elettorale condotta con rassicurazioni che ingeneravano aspettative, il Governo si è accorto di quanto sia difficile trasformare le enunciazioni in azioni concrete. Uno dei profili più dolorosi è la scarsa attenzione dedicata alle fasce giovanili. Su quel tema, e non solo su quello, sinceramente si poteva e si doveva fare di più.”

Infine un passaggio politico sulla posizione del partito di Carlo Calenda: “Azione non cambierà di una virgola la sua politica. Opposizione costruttiva, mai polemiche demagogiche o fini a se stesse. Tanti no, su ogni cosa che non condividiamo, ma sempre accompagnati da proposte alternative. Secondo noi è questo il modo più responsabile di fare politica dai banchi dell’opposizione”