ANTONIO DECARO: PRIMA LE EUROPEE 2024, POI LA SCALATA AL PARTITO DEMOCRATICO

Il nuovo uomo forte del Partito Democratico potrebbe essere il Sindaco di Bari e Presidente dell’Anci Antonio Decaro: candidato alle prossime elezioni Europee nella lista del Pd, da tutti indicato come il primo degli eletti con un bottino di consensi destinato a superare le 200.000 unità, Decaro è anche il naturale volto nuovo all’interno del Partito Democratico. Amministratore locale per tanti anni, con importanti risultati ottenuti in una realtà territoriale del Sud, un’anagrafe che gioca a suo favore (Decaro ha 53 anni), l’attuale Presidente dell’Anci guarda con fiducia alle Europee dell’8 e 9 Giugno, ma non disdegna di dare uno sguardo anche alle dinamiche interne al Partito Democratico.

Share on: WhatsApp