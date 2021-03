ANTONIO IANNONE (FDI): “CAMPANIA CON RT PIU’ ALTO D’ITALIA, DE LUCA HA FALLITO”

“I sacrifici dei campani non sono serviti a nulla. La nostra regione è quella con l’indice RT più alto d’Italia. Un fallimento completo di De Luca che dopo un anno non è stato capace di rafforzare la sanità, ricorrendo alle chiusure ad ogni piè sospinto senza che qualcuno abbia mai visto quel famoso lanciafiamme per i controlli del territorio. Senza dimenticare che per le chiusure non ha messo 1 euro di aiuti, lasciando intere categorie abbandonate al proprio destino. Il peso della crisi è stato scaricato, sia moralmente che economicamente, sui cittadini che il Governatore ha anche il coraggio di colpevolizzarli. La Regione Campania non ha una strategia come il Governo nazionale, anzi l’insieme delle due deficienze sta condannando il nostro territorio più degli altri. De Luca ci risparmi almeno i suoi sermoni del venerdì: non può ne’ dare lezioni ne’ spiegazioni, i dati parlano inequivocabilmente.”



Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

