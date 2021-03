SALERNO, COMUNALI 2021. VERSO NUOVE ALLEANZE E CON UN NOME NUOVO COME SINDACO

C’è molto fermento, proprio nelle ultime ore, all’interno del panorama politico della Città di Salerno dove, da un momento all’altro, si potrebbe assistere ad una improvvisa accelerata nelle trattative per la creazione di nuove alleanze per le prossime elezioni Comunali. Proprio negli ultimi giorni, il dialogo a distanza, covid permettendo, tra i rappresentanti del Centro Destra e gli esponenti della vasta coalizione che si raccoglie attorno ai consiglieri comunali di Oltre, sembra aver portato ad una possibile soluzione: lo scenario è questo, una vasta alleanza di partiti (centro destra e non solo) insieme a numerose liste civiche, pronta a riunirsi attorno ad un nome nuovo, totalmente nuovo, per la figura di candidato a sindaco. Una scelta che potrebbe anche provocare qualche defezione, qualche allontanamento dal progetto che, solo qualche settimana fa, sembrava aver trovato l’intesa sul nome dell’ex deputato Andrea De Simone. Oggi, il nome del politico di Montoro sembra già finito in cantina e si guarda oltre. Ed anche i rappresentanti del movimento Oltre lo stanno facendo.

