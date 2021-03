UDC BATTIPAGLIA: “BENE CONSIGLIO COMUNALE SU FONDI PERDUTI, 5 MILIONI SONO UNA CIFRA IMPRESSIONANTE”

Il Coordinatore cittadino dell’UDC di Battipaglia, l’avvocato luca muto fa un plauso a quella parte del consiglio comunale che rimane ancora attenta alle questioni che interessano l’intera comunità. In particolare il plauso va a quei consiglieri che con un documento protocollato e a firma congiunta hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla vicenda relativa alla perdita dei fondi pari ad € 5.000.000,00.

Continua l’avvocato. Muto, “Cinque milioni di euro sono una cifra impressionante ed un’amministrazione attenta non poteva e non doveva farsi scappare una occasione così ghiotta per riqualificare le strade comunali, molte delle quali potevano essere interamente rifatte.

La questione più sconcertante è che l’amministrazione comunale non è stata capace di preparare le procedure corrette per la presentazione del bando. Infatti se non erro, sembra che il diniego è stato provocato dal non aver compilato il piano dei costi, il quadro economico e l’iter procedurale», Che in soldoni, sta a significare: non è stato compilato l’iter procedurale necessario nel sistema di monitoraggio opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche, che ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa per le opere pubbliche in Italia.�“Non è la prima volta che il comune perde fondi per ritardi/errori ed incapacità, incapacità che non possono essere addossata alla parte tecnica ma da attribuire alla politica incapace di progettare, pianificare, vigilare.

Continua ancora il coordinatore dell’UDC, Si trattava di contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno, in favore di 9.151 comuni italiani, per i lavori di rifacimento e di ammodernamento delle arterie del territorio.

Un pasticcio che la sindaca sta tentando in ogni modo di far dimenticare ai cittadini e che grazie ai consiglieri firmatari dovrebbe spiegare in consiglio comunale.

Battipaglia è stato, con Altavilla Silentina, l’unico comune della Piana del Sele che si è visto negare i fondi, meglio è andata Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Acerno che hanno ottenuto quanto di loro competenza.

Si auspica quindi nella convocazione del consiglio comunale e come richiesto dai consiglieri firmatari della richiesta perché possano darsi le giuste risposte ai cittadini che in qualche modo vorrebbero essere rappresentati da persone competenti e responsabili dei propri atti.