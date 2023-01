“L’arresto di Messina Denaro conferma che lo Stato è più forte e non si arrende mai davanti al crimine e ancora una volta l’arma dei Carabinieri ha dimostrato il valore inestimabile del suo lavoro. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato e chi continua a farlo ogni giorno per garantire sicurezza e legalità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone

Share on: WhatsApp