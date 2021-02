ANTONIO IANNONE (FDI): “DA MARIO DRAGHI SOLO ANALISI SENZA TERAPIE”

Molto deludente l’intervento del Presidente Draghi, tanta analisi ma zero terapie per portare l’Italia fuori dalla crisi sanitaria, sociale ed economica. Dopo la squadra di ministri che non ha segnato una discontinuità, ora abbiamo ascoltato anche una dichiarazione programmatica che contempla la vacuità.

Il tutto si consuma al cospetto di una maggioranza arlecchino che riesce ad essere tanto ampia quanto divisa. Tutti hanno applaudito Draghi solo alla fine del proprio intervento ma in discussione generale sulla fiducia subito sono iniziate le bordate, dirette ed indirette, tra le forze politiche che compongono la maggioranza. Una Babele politica che vorrebbero somministrare agli italiani come unità. Solo le elezioni potevano consegnare, con la scelta degli italiani, un governo dalle idee chiare ed una maggioranza coesa. La scelta di Fratelli d’Italia di votare NO è una scelta leale con gli italiani e coerente con le idee della Destra. Grazie a Giorgia Meloni unico leader politico che non deve reinventare se stessa”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone.