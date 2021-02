LUISA ANGRISANI (MS5): “NO AL GOVERNO DRAGHI, NON SIAMO NATI PER GOVERNARE CON CHI HA ROVINATO IL PAESE”

“Ho votato in dissenso rispetto alle indicazioni del mio gruppo perché ritenevo giusto farlo.

Insieme ad altri colleghi avevamo chiesto una nuova votazione sulla piattaforma Rousseau perché ritenevamo il quesito sottoposto agli iscritti, che aveva dato il via libera al Governo Draghi, posto in modo fuorviante e poco chiaro, tanto da aver indotto gli iscritti a votare SI alla nascita del Governo Draghi con dei presupposti che poi non si sono realizzati.”

E’ quanto scrive la senatrice del M5S Luisa Angrisani.