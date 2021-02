L’INTEGRUPPO M5S-PD-LEU C’E’ AL SENATO MA NON ALLA CAMERA: IL PROGETTO E’ GIA FALLITO ?

Parte con il piede sbagliato il progetto dell’intergruppo tra M5S-PD-LEU, sostenuto e voluto anche dall’ex Premier Giuseppe Conte, che dopo la nascita al Senato subisce una brusca frenata alla Camera dei Deputati dove alcuni gruppi del Partito Democratico si sono opposti alla creazione di un gruppo che farebbe pensare alla nascita di un nuovo partito. Uno stop improvviso che lascia presagire ad un ripensamento anche a Palazzo Madama dove, con il voto contrario di alcuni esponenti del M5S, si riapre tutta la partita degli assetti politici. Una fuga in avanti che non pare destinata a proseguire, anche e soprattutto per le diffidenze all’interno dei Gruppi del Partito Democratico che attendono anche l’apertura di una discussione sulla leadership di Nicola Zingaretti. Era stato lo stesso Segretario a spingere per la nascita di questa nuova esperienza politica, preoccupato anche dei prossimi appuntamenti elettorali con le Comunali nelle grandi città. Qualcuno, e non pochi a questo punto, avrà pensato che si trattasse di una manovra legata anche ad esigenze personali ed è partito il colpo per uccidere nella culla il nuovo soggetto politico.

Share on: WhatsApp