SALERNO. CELANO (FI): “TROPPI DUBBI SUL BANDO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO”

– a seguito di una gara bandita per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico

del Comune di Salerno con il criterio di offerta “economicamente vantaggiosa”,

laddove il ribasso non è unico elemento di valutazione ma include il progetto tecnico

presentato nella misura del 70%, è risultata affidataria la Novosud srl di Lagonegro,

unica partecipante alla suddetta procedura;

– le richieste in bando del Comune di Salerno hanno scoraggiato un’ampia

partecipazione alla gara, essendoci stata un’unica azienda offerente;

– l’azienda assegnataria dell’appalto del servizio di trasporto scolastico ha presentato

dettagliata offerta, impegnandosi a svolgere il servizio con mezzi ecologicamente

all’avanguardia e con personale esperto;

– l’azienda in questione in altre zone d’Italia è titolare di analogo servizio e

sembrerebbe nota, da quanto si evincerebbe da organi di stampa, per disservizi e

talvolta parrebbe perfino per interruzione di pubblico servizio;

– direttore tecnico della suddetta azienda sarebbe l’ex Sindaco di Lagonegro, con

ruolo amministrativo nella compagine che si occupa dell’ aeroporto di Salerno;

– sembrerebbe che il servizio sarebbe reso a Salerno dall’azienda aggiudicataria non

in conformità dell’offerta tecnica presentata, non utilizzando la suddetta società i

mezzi indicati nell’offerta di gara o con analoghe caratteristiche tecniche, né tutto il

personale avrebbe l’esperienza richiesta negli atti di gara;

– parrebbe che non disponendo di bus ampi come quelli indicati nell’offerta e non

riuscendo ad assicurare il distanziamento richiesto, diverse famiglie preferiscono,

nonostante le difficoltà, provvedere in autonomia ad accompagnare i discenti presso

gli istituti scolastici, non servendosi del pubblico servizio;

– l’inesperienza di taluni autisti avrebbe già causato diversi sinistri e disservizi;

– sembrerebbe che i bus utilizzati non siano in perfetta condizione di pulizia e

sanificazione;

