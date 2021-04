ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA CONTRO IL GOVERNO? LA SOLITA FARSA”

“Anche la campagna vaccinale in Campania è un fallimento e come sempre fa in questi momenti De Luca attacca il governo. Non che il governo non abbia gravi responsabilità verso i campani ma De Luca tenta sempre di far dimenticare che questo è il governo sostenuto dal suo partito che da pochi giorni vede il figlio vice capogruppo alla Camera. Se sente di non avere peso politico ed istituzionale oltre a lasciare la conferenza Stato-Regioni lasci anche la tessera del partito democratico”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.

