“I dati della Campania sono ritenuti dall’Istituto Superiore di Sanità non affidabili. Come al solito nella Regione di De Luca è tutto una patacca. Presenterò un’interrogazione parlamentare per sapere come hanno fatto a classificare la Campania se i dati ricevuti sono conclamati come carenti”.

Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.