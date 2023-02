ANTONIO IANNONE (FDI): “SCUOLA, DE LUCA JR SI E’ RIDOTTO A RILANCIARE FAKE NEWS”

“Non hanno saputo governare e stanno dimostrando di non saper fare neanche l’opposizione. I politici del PD si sono ridotti a fare il megafono di fake news. È il caso del figlio di De Luca, alias quando sparare le palle è un vizio di famiglia ma almeno il padre è originale, le autoproduce.

Solidarietà al sottosegretario Fazzolari e alla scuola italiana ridotta ai minimi termini da una sinistra che farebbe bene a tacere su tutto ma su questo in particolare.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

