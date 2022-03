ANTONIO ILARDI: “APPELLO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER MUSEO DELLO SBARCO”

“Perchè la Camera di Commercio di Salerno non si impegna, anche sotto il profilo economico, per evitare che il Museo della Sbarco di Salerno, testimonianza della storia della nostra città, venga chiuso? Mi appello ai miei ex colleghi, affinchè venga compiuto qualche atto concreto”. Antonio Ilardi, Patron del Polo Nautico e già Vice Presidente della Camera di Commercio, è fortemente preoccupato dalla mancanza di un’offerta culturale nella città di Salerno e la scomparsa del Museo dello Sbarco rappresenta un ulteriore passo indietro rispetto ad una crescita che si è registrata negli ultimi anni.

“Bisognerebbe imparare da Berlino”, continua Ilardi, “che con i pochi resti del Muro ogni anno è capace di creare enormi flussi turistici. Salerno deve imparare dalla Grandi Capitali d’Europa che difendono la propria storia e la promuovono in tutto il mondo”.