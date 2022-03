VERSO LE POLITICHE 2023. SENATO, IL COLLEGIO UNINOMINALE COINCIDE CON L’INTERA PROVINCIA DI SALERNO

Un Collegio Uninominale enorme, sconfinato, che coincide con l’intero territorio della Provincia di Salerno. E’ questa una delle principali novità derivanti dal taglio dei Parlamentari e dalla rivisitazione dei confini geografici dei collegi Uninominali previsti dalla Legge Elettorale: e cosi’ i candidati e le candidate che si troveranno in corsa, per il Senato, nel Collegio uninominale avranno dinanzi un territorio enorme, variegato ed eterogeneo, per conquistare un seggio a Palazzo Madama. Oltre un milione di abitanti ed un complesso insieme di 158 Comuni che vanno dal capoluogo Salerno ai tanti piccoli e piccolissimi centri del Cilento e del Vallo di Diano. Si tratta di uno dei collegi piu’ difficili e complicati da affrontare, per il quale è necessaria una campagna elettorale molto impegnativa e che necessita di una grande struttura organizzativa.

agendapolitica@libero.it