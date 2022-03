COMUNALI 2022. TUTTI IN ATTESA DELLA DATA: SEMPRE PIU’ PROBABILE 12 E 13 GIUGNO

Un’altra settimana si è conclusa, un’altra sta iniziando ed il mondo politico attende la decisione del Ministero dell’Interno sulla data per la celebrazione delle Comunali 2022 ed anche per i Referendum sulla Giustizia. I tempi tecnici che non ci sono piu’ portano ad escludere la possibilità che si voti a fine maggio mentre prende sempre piu’ corpo la possibilità che ci sia un Election Day per il 12 ed il 13 Giugno, con l’appuntamento con il primo turno delle Comunali ed anche con i Referendum. La prossima settimana arriverà il Decreto del Ministro Lamorgese? Tutti, da tempo, attendono che arrivi questa decisione per avviare sui territori la vera e propria campagna elettorale.

