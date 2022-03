GIFFONI SEI CASALI. IL VICE SINDACO VITOLO ROMPE CON MUNNO: PRONTA LA CANDIDATURA

Luigi Vitolo, attuale Vice Sindaco del Comune di Giffoni Sei Casali, con un manifesto pubblico affisso, nei giorni scorsi, tra le principali piazze del centro dei Picentini, ha preso le distanze dall’attuale Sindaco Munno ed ha lasciato intendere di essere pronto ad una candidatura alle prossime comunali di primavera. Secondo alcune voci che giungono di Giffoni Sei Casali, Munno, dopo aver rassicurato i componenti della sua maggioranza di non voler affrontare la seconda tornata elettorale, lasciando spazio agli altri esponenti dell’amministrazione in carica, si sarebbe rimangiato le parole, anche per le pressioni subite dall’esterno del Comune. Di qui la decisione di Vitolo, ma anche di altri, che nei prossimi giorni renderanno ufficiale la decisione di affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali con un progetto politico del tutto nuovo.

