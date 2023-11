ANTONIO VISCONTI (ASI SALERNO): “VERTENZA FOS, DIFENDERE STABILIMENTO E POSTI DI LAVORO”

“La vertenza Fos-Prysmia ha una sola priorità: difendere lo stabilimento di Battipaglia a tutti i costi, per tutelerare le maestranze e l’occupazione di un sito strategico e cruciale per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio. Non ci faremo coinvolgere in altri temi che non interessano, noi siamo dalla parte dei lavoratori, per l’azienda serve un piano industriale articolato e complesso che consenta un futuro più sereno a tante famiglie!”

Lo dichiara il Presidente del Consorzio Asi di Salerno Antonio Visconti che, questa mattina, insieme al deputato Piero De Luca, proprio nella sede dell’Ente, ha tenuto una conferenza stampa sulla vertenza Fos.

“Dopo la mia interrogazione parlamentare, il Ministro Urso ha deciso di convocare finalmente un tavolo nazionale per discutere della vertenza Fos di Battipaglia. Siamo soddisfatti”.

Lo ha detto l’on. Piero De Luca che ha partecipato stamattina presso la sede del Consorzio Asi ad un incontro con i rappresentanti Sindacali.

“ Nei giorni scorsi, avevo sollecitato il ministro Urso all’immediata convocazione di un tavolo di confronto con i vertici della Fos e le rappresentanze sindacali per condividere un programma di investimenti nazionali e la realizzazione di un Piano Industriale per garantire il rilancio dell’attività produttiva dello stabilimento industriale di Battipaglia e tutelare i livelli occupazionali. La Fos è una delle eccellenze del nostro territorio, unica azienda italiana che produce fibra ottica di alta qualità ed oggi alle prese con una crisi senza precedenti per la mancanza di commesse in particolare nazionali. È una situazione molto delicata e per questo terremo alta l’attenzione su una vicenda che riguarda un sito industriale strategico per l’economia e lo sviluppo del nostro territorio”, conclude il deputato Dem.