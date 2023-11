SALERNO. GIUSEPPE FAUCEGLIA (FI): “CASO RUGGI D’ARAGONA, SILENZIO DI COMUNE ED ASL”

A seguito della drammatica situazione del pronto soccorso dell’Ospedale di Salerno “San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona”, come denunciate da recenti indagini giornalistiche, dobbiamo evidenziare il più assoluto silenzio del Sindaco di Salerno e del Direttore Generale dell’azienda ospedaliera. È evidente che il diritto alla salute e la dignità del paziente e l’indifferenza per le sue sofferenze non interessano le istituzioni pubbliche nella nostra città. Lo stato pietoso in cui versa la sanità salernitana è accertata anche dalle recenti valutazioni negative dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che colloca il nostro ospedale tra gli ultimi dodici d’Italia.

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giuseppe Fauceglia.

La politicizzazione estrema ha in questi ultimi anni ha oscurato l’impegno del personale medico e infermieristico che con deduzione si sono dedicati alle loro funzioni, mortificando così il merito e l’efficienza. È tempo di cambiare registro e abbandonare le battute da cabaret, con le quali chi ha la responsabilità della sanità regionale intenderebbe affrontare la terribile situazione in cui versa l’ospedale salernitano, nel recente passato struttura di eccellenza in alcuni reparti.