AGROPOLI, IL CONSIGLIO DI STATO RIMETTE IN SELLA MUTALIPASSI E STOPPA IL VOTO

Il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio di primo grado del Tar sull’annullamento delle elezioni di Agropoli: secondo i giudici di Palazzo Spada il Sindaco Mutalipassi resta al suo posto, non c’è bisogno della ripetizione delle elezioni comunali e non ci sarà nessun commissariamento per l’ente del Cilento. La decisione finale dei magistrati del Consiglio di Stato è fissata per il 14 Novembre: resta, dunque, aperta la possibilità che il Comune di Agropoli possa partecipare, in maniera diretta, anche alle prossime elezioni Provinciali, in programma per il 20 Dicembre.

