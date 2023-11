IMMA VIETRI (FDI): “CON LA RIFORMA COSTITUZIONALE ALTRA PROMESSA MANTENUTA DA GIORGIA MELONI”

“Con la riforma costituzionale approvata oggi, in Consiglio dei Ministri, i cittadini potranno scegliere direttamente il Presidente del Consiglio. Il Premier Giorgia Meloni mantiene un’altra promessa fatta agli italiani in campagna elettorale”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Siamo di fronte ad una svolta storica, che ci farà entrare nella Terza Repubblica e porrà fine definitivamente a quei giochi di palazzo e a quel trasformismo politico che, negli ultimi anni, hanno portato alla guida dell’Italia governi tecnici sostenuti da partiti che erano risultati sconfitti nelle urne. Finalmente il voto degli italiani verrà rispettato. E sono certa che da parte loro arriverà un forte sostegno a questa riforma”, conclude Vietri.

