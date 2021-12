APPELLO DI DE LUCA PER CAPODANNO: RISPONDONO SOLO NOCERA INFERIORE ED EBOLI

Pochi, anzi pochissimi, i sindaci della Provincia di Salerno che, accogliendo l’appello del Presidente della Regione Vincenzo De Luca ad emettere ordinanze per Capodanno, hanno voluto imporre limiti ai festeggiamenti nelle strade delle città. Manlio Torquato, Sindaco di Nocera Inferiore e Mario Conte, primo cittadino di Eboli, sono gli unici ad avere emanato provvedimenti che prevedono la chiusura anticipata degli esercizi commerciali, in modo particolare i bar, per la serata del 31 Dicembre. Poi, nessun altro. Neppure Salerno ha voluto adottare un provvedimento restrittivo ma limitandosi all’applicazione della ordinanza regionale che, di fatto, disciplina in maniera rigida il consumo di bevande nella giornata di domani. De Luca perde la sua presa nei confronti dei sindaci della Provincia di Salerno ? Pare proprio di si, anche perchè il suo appello sembra caduto letteralmente nel nulla.

