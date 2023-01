ARTICOLO 1 SI FONDE CON IL PARTITO DEMOCRATICO: PASSA LA LINEA DELL’EX MINISTRO SPERANZA

Il ritorno di Articolo 1 nel Partito Democratico è ormai cosa fatta. La Direzione nazionale della forza politica guidata da Roberto Speranza approva la relazione in cui si guarda con favore alla fase 2 del Nazareno esprimendo “una valutazione positiva sui contenuti del Manifesto per il Nuovo Pd” presentato all’Assemblea di sabato

E si sottolinea come in questo modo si pongano “le basi per la costruzione di una seria alternativa alla destra” in Italia. Gli “iscritti e le iscritte di Art.1” sono pertanto invitati “a partecipare attivamente alla fase congressuale, già dal voto nei circoli, sottoscrivendo entro il 31 gennaio l’impegno ad aderire al Nuovo Pd nel 2023, come previsto dal Regolamento congressuale approvato”.