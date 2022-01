ASI E COMUNE DI FISCIANO: FIRMATA INTESA PER VELOCIZZARE ITER BUROCRATICI

Stamattina il Presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti ed il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa hanno firmato un importante protocollo tra i due Enti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi grazie all’utilizzo della piattaforma “Impresa in un giorno” ed accorpando le procedure in un unico passaggio telematico.

In questo modo saranno semplificati i rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini e si accorceranno i tempi per la gestione della procedure amministrative tra i due Enti. anche e soprattutto in previsione dell’avvento delle Zes, le zone economiche speciali che necessiteranno del disbrigo delle pratiche burocratiche in tempi rapidi.