MERCATO SAN SEVERINO. L’ASL NON RISPONDE ? IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE IL PROPRIO CENTRALINO

Tante, troppe le difficoltà per i cittadini di Mercato San Severino per mettersi in contatto con gli uffici dell’Asl ed ecco, allora, la decisione del sindaco Antonio Somma: mettere a disposizione i numeri del Comune per rispondere alle richieste dei cittadini.

“Considerate le diverse segnalazioni, ricevute da concittadini risultati positivi al Covid-19, relative a ritardi nel primo contatto da parte del Dipartimento di prevenzione e salute dell’ASL e riscontrata la difficoltà da parte dei cittadini a mettersi in contatto telefonicamente con detto ufficio, il Comune di Mercato S. Severino mette a disposizione dei propri concittadini il numero 089826833 (ufficio politiche sociali), attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 per segnalazioni ed esigenze.”

Lo scrive il Sindaco Antonio Somma.