M5S, COME SI CAMBIA: DALL’IMPEACHMENT ALLA RICHIESTA DEL BIS PER MATTARELLA

Arriva l’ennesima capriola politica del Movimento 5 Stelle che, al Senato, nel corso di una assemblea dei parlamentari del gruppo, ha approvato, all’unanimità un documento per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di rimanere al Quirinale: una soluzione che, come è chiaro a tutti, lascerebbe tutto identico, dal Governo alla scadenza elettorale naturale della primavera del 2023. E cosi’ arriva l’ultimo colpo di scena all’interno del Movimento 5 Stelle che aveva minacciato, all’inizio della legislatura, addirittura di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, oggi, diventa la soluzione piu’ comoda in una situazione politica complicata, nella quale il M5S, nonostante i numeri, corre il rischio di recitare la parte di spettatore.

