SALERNO. ROBERTO CELANO: “PERCHE’ NON SI BANDISCE GARA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE?”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano continua a chiedere all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Napoli perchè non si proceda, cosi’ come deciso in Consiglio Comunale, alla pubblicazione di una gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione dei parchi.

“Con Delibera di C.C. n. 3 del 18.02.2021, il civico consesso impartiva all’Amministrazione Comunale l’indirizzo di disporre la gara per la gestione di servizi manutentivi, antecedentemente affidati alle cooperative, ad un unico gestore, senza ripartizione della città in zone e senza individuazione di lotti, modalità fortemente contestata e che ha comportato forti criticità in passato.” E’ quanto precisa Roberto Celano, in una nota, inviata al Sindaco di Salerno.

“È evidente” conclude Celano ” che, in assenza di impedimento tecnico, l’Amministrazione sarebbe tenuta a rispettare la volontà espressa dal Civico Consesso all’unanimità. Non si comprende, sinceramente, quale possa essere stato l’impedimento tecnico che avrebbe “indotto” le S.V. a discostarsi dall’indirizzo politico dell’istituzione preposta, atteso che, ad esempio, altri servizi (raccolta rifiuti, spazzamento, etc.) sono affidati ad un unico gestore (sebbene in house) senza che vi fosse stato impedimento alcuno.”