SCAFATI. PRONTA MOZIONE DI SFIDUCIA PER IL SINDACO SALVATI ? OBIETTIVO QUOTA 13

Sarebbe già pronta da firmare, in uno studio notarile della zona, la mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati che dovrebbe ottenere il sostegno di 13 consiglieri comunali: in quel caso Salvati chiuderebbe molto prima della scadenza naturale la sua esperienza amministrativa, riportando il Comune di Scafati al voto nella prossima primavera. In queste ore sono in corso, nel Comune di Scafati, numerose riunioni per raggiungere quota 13, il numero necessario per sfiduciare il sindaco Salvati, anche se il problema pare legato alla quarantena di alcuni consiglieri comunali di opposizione, e non solo.

